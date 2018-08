Goleadores Jonas e Bas Dost desfalcam as equipas no primeiro duelo de grandes potências desta época, esta noite, na Luz.

Benfica-Sporting: um derby marcado pelas ausências

À 3ª jornada, o Benfica-Sporting desta noite (20:00, hora do Luxemburgo) serve como barómetro do momento de cada uma das equipas, mas tem como principal marca as ausências dos goleadores Jonas e Bas Dost. Os problemas físicos que os afetam, bem como as presenças de Vlachodimos e de Salin em cada uma das balizas, pelo ar de novidade que representam, serão dois dos principais traços do primeiro derby da época 2018/19.

Por outro lado, enfrentando o eterno duelo com os sportinguistas entre a qualificação para a fase de grupos da Liga dos Campeões, após um desfecho frustrante no jogo da primeira mão frente aos gregos do PAOK, a equipa da Luz depara-se com diversos dilemas - do risco de lesões para a segunda mão ao de novo resultado que represente desapontamento perante os seus adeptos, estes são dois desafios que a formação dirigida por Rui Vitória precisa de saber como ultrapassar. Nas mãos de Peseiro fica a escolha das soluções ideais para construir um onze equilibrado e agressivo, capaz de impor a sua força ao adversário.

Na antevisão do encontro desta noite, os dois treinadores procuraram não atribuir demasiado peso às ausências, optando por concentrar-se em quem está disponível e nos elogios ao que tem sido feito neste começo de época. Vitória deixou ainda dúvidas quanto à questão de as equipas que representam o futebol português na Europa estarem a ser devidamente defendidas.

Perante estes dados, os benfiquistas devem apresentar Vlachodimos; André Almeida, Rúben Dias, Jardel e Grimaldo; Gedson, Fejsa e Pizzi; Salvio, Ferreyra e Cervi. O Sporting poderá começar com Salin; Ristovski, Coates, Mathieu e Jefferson; Misic e Battaglia; Nani, Bruno Fernandes e Acuña; Montero.

