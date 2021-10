Os encarnados mantêm-se no segundo lugar do grupo, com quatro pontos, agora mais distantes do Bayern, com nove.

Liga dos Campeões

Benfica sofre primeira derrota na ‘Champions’ ao ser goleado pelo Bayern de Munique

Lusa Os encarnados mantêm-se no segundo lugar do grupo, com quatro pontos, agora mais distantes do Bayern, com nove.

O Benfica sofreu hoje a primeira derrota no grupo E da Liga dos Campeões de futebol, ao ser goleado por 4-0 na receção ao líder Bayern Munique, que só conseguiu quebrar a resistência ‘encarnada’ aos 70 minutos.

Os golos dos avançados Leroy Sane (70 e 85 minutos) e Lewandowski (82), e um autogolo de Everton (80), permitiram ao Bayern Munique manter o percurso 100% vitorioso à passagem da terceira jornada, no estádio da equipa lisboeta, que nunca venceu o ‘crónico’ alemão, em 11 jogos (oito derrotas e três empates).

O Benfica mantém-se no segundo lugar do grupo, com quatro pontos, agora mais distante do Bayern, com nove, e mais pressionado na última posição de acesso aos oitavos de final pelo FC Barcelona, que totaliza três, graças ao triunfo por 1-0 alcançado hoje na receção ao Dínamo de Kiev, último classificado, com um ponto.

