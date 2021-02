O Benfica, quarto classificado na I Liga, com os mesmos 37 pontos do Sporting de Braga, terceiro, defronta no domingo o Moreirense, oitavo, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas.

Benfica sem Gilberto, lesionado, mas com Waldschmidt na visita ao Moreirense

O futebolista alemão Luca Waldschmidt, recuperado de um traumatismo no pé direito, está de regresso aos convocados do Benfica para a visita de domingo ao Moreirense, hoje divulgados, numa lista sem Gilberto, que apresenta fadiga muscular.

O regresso de Waldschmidt dá ao treinador Jorge Jesus mais opções na frente de ataque, para a qual também foi chamado Gonçalo Ramos, mas o técnico ‘encarnado’ não conta agora com o habitual titular no lado direito da defesa, o brasileiro Gilberto.

Nas escolhas em relação ao jogo de quinta-feira com o Estoril Praia, da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal (vitória por 3-1), Jorge Jesus mudou pouco, mas fez regressar também o lateral João Ferreira, face à lesão de Gilberto, embora o lado direito deva ser ocupado por Diogo Gonçalves.

Na lista de indisponíveis por lesão, Gilberto junta-se a André Almeida, de fora desde outubro, devido a uma dupla rotura de ligamentos, e a Jardel, que no início do mês, na derrota com o Sporting (1-0), sofreu uma rotura muscular na coxa.

O Benfica, quarto classificado na I Liga, com os mesmos 37 pontos do Sporting de Braga, terceiro, defronta no domingo o Moreirense, oitavo, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, às 20h15, num jogo com arbitragem de Manuel Oliveira, da Associação do Porto.

Lista de 21 convocados:

- Guarda-redes: Vlachodimos e Helton Leite.

- Defesas: Vertonghen, Grimaldo, Otamendi, João Ferreira e Lucas Veríssimo.

- Médios: Taarabt, Pizzi, Rafa, Weigl, Cervi, Gabriel, Everton, Diogo Gonçalves, Chiquinho e Pedrinho.

- Avançados: Seferovic, Waldschmidt, Darwin e Gonçalo Ramos.

