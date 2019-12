O sorteio da Taça de Portugal ditou que o Benfica irá defrontar o Rio Ave nos quartos-de-final da Taça de Portugal, no estádio da Luz, enquanto o FC Porto acolhe o Varzim no estádio do Dragão.

Benfica - Rio Ave e FC Porto - Varzim nos 'quartos' da Taça de Portugal

Nos outros encontros, o Paços de Ferreira recebe o Famalicão e o Académico de Viseu o Canelas.

Resultado do sorteio:

- Paços de Ferreira – Famalicão

- Benfica-Rio Ave

- Académico de Viseu-Canelas

- FC Porto-Varzim

