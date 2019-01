O Benfica conquistou este domingo a Taça da Liga de futsal, a segunda consecutiva, ao vencer o Sporting de Braga na final da competição por 3-0, em Sines.

Benfica revalida título da Taça da Liga de futsal ao vencer o Braga

Fernandinho, aos 15 minutos, levou os encarnados em vantagem para o intervalo e Fábio Cecílio, aos 21, e Raul Campos, aos 34, selaram o triunfo dos lisboetas frente aos bracarenses, que chegaram pela primeira vez ao encontro decisivo.

Com este triunfo, a equipa de Joel Rocha revalida o título conquistado na última época e iguala o Sporting no palmarés, com dois troféus conquistados.

Ficha de jogo

Jogo no Pavilhão Multiusos de Sines.

Sob arbitragem de Eduardo Coelho e Rúben Santos, as equipas alinharam:

- Benfica: Diego Roncaglio, André Coelho, Tiago Brito, Rafael Henmi e Fernandinho. Jogaram ainda Robinho, Fits, Bruno Coelho, Fábio Cecílio e Raul Campos.

Treinador: Joel Rocha.

- Sporting de Braga: Vítor Hugo, André Machado, Coelho, Nilson e Cássio. Jogaram ainda Vasco Ribeiro, João Abreu, Tiago Correia, Rui Silva e Marinho.

Treinador: Paulo Tavares.

Marcadores: 1-0, Fernandinho, 15 minutos; Fábio Cecílio, 21; 3-0, Raul Campos, 34.