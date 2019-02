Chileno deixa o clube da Luz, herói do título de 2012/13 foi inscrito pelos portistas e sportinguistas contrataram sul-americanos.

Benfica recebe sete milhões por Castillo e Kevin volta ao FC Porto

O FC Porto aproveitou o último dia do mercado de transferências de inverno para promover o regresso de Kelvin ao Dragão. O herói do título de 2012/13, autor do golo que derrotou o Benfica aos 90+2, estava emprestado ao Vasco da Gama, tendo contrato com os campeões nacionais até ao final da época.

Os portistas receberam ainda Mamadou Loum por empréstimo do Sporting de Braga, depois de o médio de 22 anos ter estado meia época no Moreirense, tendo cedido Alberto Bueno ao Boavista.

Entretanto, o Benfica transferiu o avançado chileno Castillo para o América do México por sete milhões de euros, tendo o clube centro-americano anunciado o negócio de madrugada. Além disso, Ferreyra e Alfa Semedo foram emprestados ao Espanhol.

Já o Sporting contratou o colombiano Gonzalo Plata ao Independiente del Valle até 2024, jovem avançado de 18 anos e internacional pelos sub-20 do Equador, mas não revelou os valores envolvidos. Plata junta-se ao colombiano Cristián Borja, de 25 anos, que fora anunciado no dia 30. Além destes dois jogadores, o Sporting já contratara Luiz Phellype (ex-Paços de Ferreira), Idrissa Doumbia (ex-Akhmat Grozny) e Tiago Ilori (ex-Reading), além de fazer regressar Francisco Geraldes que fora cedido aos alemães do Eintracht Frankfurt.



