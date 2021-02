De acordo com o Benfica “a UEFA oficializou” a capital italiana como sede do encontro “devido às restrições sanitárias do Reino Unido a Portugal decorrentes da pandemia de covid-19”.

Benfica recebe Arsenal em Roma, para a Liga Europa

Lusa De acordo com o Benfica “a UEFA oficializou” a capital italiana como sede do encontro “devido às restrições sanitárias do Reino Unido a Portugal decorrentes da pandemia de covid-19”.

O Benfica vai defrontar o Arsenal em Roma, na primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa de futebol, devido às restrições nas viagens para o Reino Unido devido à pandemia de covid-19, anunciaram hoje os ‘encarnados’.

“O embate da 1.ª mão, tendo o Benfica como equipa visitada, vai realizar-se no Estádio Olímpico de Roma, em Itália, às 20:00 do dia 18 de fevereiro”, anunciou o conjunto português no seu sítio oficial.

Os ‘encarnados’ adiantam ainda que “a eliminatória será discutida em recintos neutros” e que “o local do duelo da 2.ª mão [em 25 de fevereiro], com o Arsenal como visitado, será anunciado brevemente”.

O embate entre as ‘águias’ e os ‘gunners’ realiza-se, assim, no mesmo dia e horário para o clube estava previsto, mas no Olímpico de Roma, onde o Sporting de Braga defronta a Roma, do treinador Paulo Fonseca, na semana seguinte, na segunda mão da eliminatória.

Desporto juvenil com novas regras a partir de 8 de fevereiro As atividades desportivas em espaços fechados deverão ser substituídas, sempre que possível, por atividades ao ar livre, respeitando as normas sanitárias.

Atualmente, as autoridades do Reino Unido exigem uma quarentena de 10 dias aos provenientes de Portugal.

Na segunda-feira, o organismo que rege o futebol europeu anunciou que o encontro entre os noruegueses do Molde e os alemães do Hoffenheim, também para a primeira mão da Liga Europa, vai ser jogado em Villarreal, em Espanha, desta feita pela decisão do governo de Oslo fechar as fronteiras a não residentes. O segundo jogo vai ser disputado em solo germânico.

Além destes jogos da Liga Europa, a UEFA também anunciou a alterações a dois jogos da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. O Leipzig-Liverpool, em 16 de fevereiro, e o Borussia Mönchengladbach-Manchester City, em 24 deste mês, serão ambos realizados em Budapeste.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.