Taça de Portugal

Benfica-Porto. Clássico vai jogar-se sem Conceição e Jesus no banco

Lusa Equipas entram em campo esta quinta-feira, a partir das 20h45 (hora de Lisboa).

FC Porto e Benfica disputam esta quinta-feira o primeiro de dois confrontos no espaço de uma semana, nos oitavos de final da Taça de Portugal de futebol, sem a presença dos treinadores Sérgio Conceição e Jorge Jesus.

Os técnicos foram suspensos por 15 dias pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol e serão substituídos pelos adjuntos Vítor Bruno, nos ‘dragões’, e João de Deus, nas ‘águias’.

A única forma de os treinadores principais poderem comandar as suas forças no relvado do Estádio do Dragão será se o Tribunal Arbitral do Desporto decidir favoravelmente os recursos apresentados pelos dois clubes antes do início da partida, agendado para as 20:45.

Tanto o FC Porto como o Benfica tiveram um desempenho exemplar sob a liderança dos adjuntos no domingo, em jogos da 15.ª jornada da I Liga: os ‘azuis e brancos’ golearam por 4-0 no estádio do Vizela, pouco depois de os ‘encarnados’ terem aplicado 7-1 na receção ao Marítimo.

Os portuenses mantêm-se no topo da classificação, em igualdade pontual com o campeão Sporting, ambos com mais quatro pontos do que o Benfica, o que deixa o clube da Luz e, em especial, Jorge Jesus, sob maior pressão para o duplo braço-de-ferro com o rival nortenho.

A contestação ao treinador subiu de tom depois da derrota por 3-1 sofrida no início de dezembro frente ao Sporting, em pleno Estádio da Luz, e a situação pode tornar-se insustentável se a digressão ao Porto fracassar.

No Benfica, o grande ausente continua a ser o defesa brasileiro Lucas Veríssimo, que falhará o resto da época devido a uma grave lesão no joelho direito, enquanto do lado do FC Porto é também um central que causa maiores preocupações, o internacional português Pepe, que na segunda-feira efetuou tratamento, mas deverá ser opção.

O Benfica, recordista de títulos na Taça de Portugal, com 26 troféus conquistados, leva vantagem no confronto direto com o FC Porto (segundo mais vitorioso, a par do Sporting, com 17 cetros), com oito vitórias em 10 finais e 12 apuramentos em outras 17 eliminatórias.

