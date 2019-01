O Benfica começou 0 novo ano com o pé esquerdo ao perder em Portimão por 2-0 e acabou com uma série de cinco vitórias consecutivas na Liga. Os encarnados sofreram na quarta-feira a primeira derrota de sempre com o Portimonense, com dois autogolos, e cederam o segundo lugar da I Liga portuguesa de futebol ao Sporting de Braga, na 15.ª jornada.

Benfica perde em Portimão com dois autogolos

Os centrais Ruben Dias e Jardel marcaram na própria baliza, aos 12 e 38 minutos, e o Portimonense, que nunca tinha derrotado o Benfica nos 40 jogos anteriores, travou a série de cinco triunfos seguidos dos 'encarnados' no campeonato.

O mometo da expulsão de Jonas em Portimão. Foto: LUSA

O Benfica, que viu Jonas ser expulso aos 72 minutos, caiu para terceiro lugar, com 32 pontos, menos quatro do que o líder FC Porto, e foi ultrapassado pelo Sporting de Braga, que bateu em casa o Marítimo (2-0) e soma 33 pontos.

Pouco depois do apito final, adeptos encarnados atearam fogo a uma das bancadas do Municipal de Portimão, gerando-se algum pânico entre os presentes naquela zona.



Adeptos encarnados atearam fogo a uma das bancadas do Municipal de Portimão. Foto: LUSA

Os lenços brancos, bem como os assobios, voltaram e, com este resultado, o Benfica pode ficar a sete pontos da liderança caso o F. C. Porto vença o Desportivo nas Aves na próxima quinta-feira.

O FC Porto, que visita hoje o Desportivo das Aves, pode consolidar o comando, e o Sporting, que leva 31 pontos, pode voltar à segunda posição de bater o Belenenses em casa.

