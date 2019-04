Encarnados não conseguiram segurar a vantagem que traziam de Lisboa (4-2) e ao sofrerem dois golos foram eliminados.

Benfica perde em Frankfurt e é eliminado da Liga Europa

O Benfica foi hoje eliminado nos quartos de final da Liga Europa de futebol, ao perder em casa do Eintracht Frankfurt, por 2-0, no jogo da segunda mão, depois de ter vencido em Lisboa por 4-2.

Kostic, aos 36 minutos, e Rode, aos 67, marcaram os golos da formação alemão, que beneficiou dos dois golos marcados no Estádio da Luz, em Lisboa.



Sebastian Rode, já no chão, de preto, marcou o segundo golo do Eintracht Frankfurt e qualificou a formação alemã. Foto: dpa

Os encarnados ainda tentaram chegar ao golo que lhes garantiria a passagem às meias-finais e aos 85 minutos Salvio rematou ao poste, na melhor ocasião dos lisboetas.



Com o afastamento do Benfica, Portugal fica sem equipas nas competições europeias de futebol, época 2018/19, dado que o F. C. Porto, nesta quarta-feira, também se despediu da Liga dos Campeões, ao ser eliminado pelos ingleses do Liverpool.



Nos outros encontros, o Chelsea recebeu e venceu o Slavia de Praga por 4-3 e qualificou-se para as meias-finais, tal como o Arsenal que venceu em Nápoles por 1-0 e o Valência que recebeu e bateu o Villarreal por 2-0, num duelo entre formações espanholas.