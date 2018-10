O Benfica perdeu esta terça-feira em Amesterdão, com um golo apontado por Mazraoui, já depois do minuto 90, em jogo a contar para a 3ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, e comprometeu o apuramento para os oitavos de final da prova.

Benfica perde com o Ajax e complica contas na 'Champions'

Noussair Mazraoui, aos 90+2 minutos, com a ajuda de um desvio em Grimaldo, selou o triunfo do conjunto holandês, que segurou a liderança do agrupamento, com sete pontos, os mesmos do Bayern Munique, que venceu por 2-0 no reduto do AEK Atenas.

A formação ‘encarnada’, que em 07 de novembro recebe o Ajax, manteve-se no terceiro lugar, com três pontos. Os gregos são últimos, ainda a zero.









