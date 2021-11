O Benfica perdeu hoje por 5-2 no reduto do Bayern Munique, duas semanas após o 0-4 caseiro, e cedeu o segundo lugar do Grupo E da Liga dos Campeões em futebol, enquanto os bávaros já estão nos 'oitavos'.

Futebol

Benfica perde com Bayern Munique por 5-2

Em encontro da quarta jornada, o polaco Robert Lewandowski, aos 26, 61 e 84 minutos, Serge Gnabry, aos 32, e Leroy Sané, aos 49, marcaram para os bávaros, enquanto o brasileiro Morato, aos 38, e o uruguaio Darwin Núñez, aos 74, faturaram para as 'águias'.

O 'onze' de Jorge Jesus caiu para o terceiro lugar, com quatro pontos, contra seis do FC Barcelona, que voltou a vencer o Dinamo Kiev (quarto, com um), agora na Ucrânia (1-0), e na próxima ronda recebe os 'encarnados', em 23 de novembro.

