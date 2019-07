O Benfica perdeu esta quarta-feira com o Anderlecht, por 2-1, no jogo de apresentação aos sócios da equipa campeã portuguesa de futebol, disputado no Estádio da Luz, em Lisboa.

Benfica perde com Anderlecht na despedida de Jonas

Jardel (34 minutos), na própria baliza, e Isaac Thelin (40) marcaram os golos da equipa belga, com Chiquinho (68), um dos reforços dos 'encarnados', a reduzir para o Benfica.

Antes da Supertaça, frente ao Sporting, em 04 de agosto, o Benfica tem particulares marcados com a Académica (15 de julho), com os mexicanos do Chivas (20), com os italianos da Fiorentina (24) e do AC Milan (28).

