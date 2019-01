Lisboetas chegaram a 2-0, mas os axadrezados reduziram perto do intervalo. No segundo tempo, o resultado chegou a 5-1.

Desporto 2 min.

Benfica obtém goleada sobre o Boavista

Lisboetas chegaram a 2-0, mas os axadrezados reduziram perto do intervalo. No segundo tempo, o resultado chegou a 5-1.

O Benfica derrotou o Boavista por 5-1 em jogo relativo à 19ª jornada da Liga portuguesa de futebol, mantendo o segundo posto na classificação, agora com 44 pontos, menos dois do que o líder FC Porto que só joga esta quarta-feira.

Apesar do triunfo benfiquista, o primeiro lance de perigo pertenceu aos visitantes quando Tahar beneficiou de atraso curto de Gabriel para Vlachodimos, ficou isolado na área, mas acabou por atirar ao poste direito (7 m). Dois minutos mais tarde, o Benfica marcou por intermédio de João Félix que correspondeu, de cabeça no interior da área, a um livre marcado do lado direito por Pizzi.

Os anfitriões foram exercendo maior domínio e, aos 12 minutos, Pizzi pediu penalty, alegando corte de um jogador adversário com um braço, mas o árbitro, Rui Costa, depois de recorrer ao VAR, mandou seguir o jogo. Nova jogada de perigo resultou de outro livre de Pizzi, surgindo o central Rúben Dias a cabecear à trave (27 m). No minuto seguinte, o próprio Pizzi marcou: Rafa isolou Seferovic com excelente passe, mas o guarda-redes Helton Leite saiu bem a defender o remate do avançado. Só que a bola sofreu ressalto que a levou pelo ar até ao lado oposto da grande área, aparecendo o médio benfiquista a atirar para o 2-0.

A equipa da Luz deu sempre a sensação de controlar as operações, mas, a três minutos do intervalo, depois de um canto em que a bola ficou a saltitar na área, Talocha aproveitou para reduzir a desvantagem, lançando dúvidas para o segundo tempo.

No entanto, depressa a resposta do Benfica afastou receios dos adeptos, pois Seferovic tirou partido de um passe de João Félix para obter o 3-1 aos 53 minutos. Já com Zivkovic em campo (saiu Rafa aos 60 minutos), surgiria o 4-1 aos 71 minutos, outra vez por Seferovic, desta vez em recarga a remate desferido por Pizzi de fora da área.

Numa parte final marcada por diversas substituições, a equipa orientada por Bruno Lage ainda chegou a 5-1, num excelente golo do espanhol Grimaldo (85 m) e, dois minutos mais tarde, o árbitro assinalou penalty contra o Benfica (falta de Samaris sobre Carraça), mas Vlachodimos defendeu a transformação tentada por Mateus.

Noutro jogo de hoje, o Portimonense perdeu em casa com o Desportivo de Chaves (0-1) e o Sporting de Braga vai ainda defrontar o Santa Clara, a partir das 22: 15.

Esta quarta-feira, a jornada encerra com os jogos Vitória de Setúbal-Sporting (20:00) e FC Porto-Belenenses (22: 15).

