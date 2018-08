Com uma excelente exibição de Gedson Fernandes e um golo de génio, os encarnados conseguiram passar o inferno de Istambul e eliminar a equipa turca.

Benfica: o PAOK é o senhor que se segue

O Benfica assegurou a passagem ao 'play-off' da Liga dos Campeões de futebol, onde vai defrontar os gregos do PAOK Salónica, depois de empatar 1-1 com os turcos do Fenerbahçe, em Istambul.

Depois de um início equilibrado, com as duas equipas a dividirem a posse de bola, mas sem oportunidades flagrantes para qualquer um dos lados, os 'encarnados' adiantaram-se no marcador quando Gedson finalizou, aos 26 minutos, uma jogada que iniciou no corredor direito, após entendimento entre Salvio e André Almeida, com a bola centrada para a área e aproveitada por Castillo que a entregou ao "miúdo" de 19 anos, pérola da formação encarnada, que passou por um adversário e se antecipou ao guarda-redes Demirel.





O Fenerbahçe viria a empatar o jogo perto do intervalo, por Potuk, ficando ainda a precisar de mais dois golos para virar a eliminatória, depois da derrota averbada (1-0) em Lisboa uma semana antes.

Porém, na segunda parte, mesmo com a troca forçada de Castillo por Ferreyra, devido a lesão do primeiro, o Benfica manteve o controlo do jogo, apesar da pressão fervorosa dos adeptos turcos. No final, Gedson carregava em si o cansaço de um jogo disputado ao limite. Era o jogador visivelmente mais desgastado do conjunto encarnado, depois correr quilómetros, jogar e fazer jogar. O sonho do miúdo está a concretizar-se. Faltam dois jogos, frente aos gregos do PAOK, que hoje eliminou os russos do Spartak Moscovo, para a entrada na fase de grupos da Liga dos Campeões.

Quem vencer essas duas batalhas, marcadas para os dias 21 e 29 de Agosto, terá direito a um prémio de entrada na liga milionária no valor de 42 milhões de euros.

Com lusa

