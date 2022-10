O filme da vitória por 4-3 frente à Juventus, no grupo H para a Liga dos Campeões.

Benfica, nota 20

Rui Miguel Tovar O filme da vitória por 4-3 frente à Juventus, no grupo H para a Liga dos Campeões.

Benfica, líder invicto da 1.ª divisão. Juventus, 8.º classificado da Série A. Ui, que distância. No grupo da Liga dos Campeões, à partida para a 5.ª jornada, cinco pontos separam um do outro. Daí a 90 minutos, a diferença é mais que abissal. O enganador 4:3 arrebata toda uma Luz, o Benfica apura-se para os oitavos-de-final a um jogo do fim e a Juventus está mesmo nas lonas.

O ambiente é de festa. Os adeptos benfiquistas comparecem à chamada na ressaca do 0:1 de Rafa no Dragão e há boas vibrações. A Juventus é o artista convidado e, pobre coitada, sofre um amasso histórico. O regresso das grandes noites europeias tem início aos 17 minutos com um cabeceamento do jovem central António Silva, na sequência de um cruzamento da esquerda de Enzo Fernández – é o terceiro mais novo a marcar pelo Benfica na Taça/Liga dos Campeões, após Simões (1962) e Gonçalo Guedes (2015), todos eles com 18 anos de idade.

Antes, já o Benfica tomara completamente conta do jogo e empurrara a Juventus para o seu meio-campo. João Mário e Rafa semeiam o pânico aqui e ali, com alguma naturalidade, Bonucci já escapara ao vermelho por entrada descabida sobre Gonçalo Ramos.

A Juventus reorganiza-se e empata aos 23’, por Vlahovic, na sequência de um canto e com ajuda do VAR. A bola está novamente do lado do Benfica e a equipa dá-se bem com a autoridade. Aos 26’, Aursnes, mais uma vez aposta no lado esquerdo do meio-campo, domina dentro da área e Cuadrado mete a mão à bola. Penálti. Chamado a bater, João Mário engana Szczesny tal como em Turim, 2:1.

Ainda antes do intervalo, o Benfica festeja o terceiro da noite, cortesia Rafa, num esplêndido toque de calcanhar a um cruzamento rasteiro de João Mário. É o delírio da massa associativa. Três à Juventus antes do intervalo. Nunca visto.

No reinício, o Benfica salta para o campo como se estivesse 0:0 e empurra a Juventus para a sua área. Rafa, com os seus repentes, faz as despesas da casa e é mesmo ele a fazer o 4:1, assistido por Grimaldo e na cara de Szczesny. A Juventus anda perdida, sem bússola. O Benfica carrega e só não chega ao quinto porque Gonçalo Ramos falha o alvo em duas situações no minuto 61 e porque Rafa esboça o hat-trick aos 76’.

No instante seguinte, a Juventus reduz por Milik, o polaco que já marcara ao Benfica ao serviço do Nápoles e até pela Juventus, no tal 2:1 em Turim para a primeira volta. Bola ao meio e a Juventus volta a atacar pelo corredor de Bah com êxito: defesa incompleta de Vlachodimos e encosto de McKennie. De repente, o Benfica sente-se incómodo em campo. Roger Schmidt mexe no onze e introduz Gilberto para o lugar de Bah. O Benfica descansa à sombra da bananeira e Rafa ainda tem o 5:3 nos pés, num contra-ataque vertiginoso desde o meio-campo, só que a bola embate em cheio no poste.

Os últimos cartuchos pertencem à Juventus, aflita para evitar a descida à Liga Europa (ou pior, tudo depende da última jornada, daqui a uma semana, na recepção ao PSG). Soulé quase empata aos 88’ e o estreante Gatti cabeceia no coração da área, com a bola a passar rente ao poste de Vlachodimos, feito estátua. Nos cinco minutos de descontos, o Benfica controla e domina. A vitória está certa, tal como o apuramento para os oitavos-de-final. Para tudo ser ainda mais redondo, o Benfica 2022-23 aumenta para 20 o número de jogos sem perder, entre 16 vitórias e quatro empates mais 47:14 em golos.

Com o apito do sérvio Srdjan Jovanovic, eis os actores principais e secundários na Luz:

Benfica: Vlachodimos; Bah (Gilberto 81), Otamendi (cap), António Silva e Grimaldo; Enzo e Florentino; João Mário (Chiquinho 90+4), Rafa (David Neres 87) e Aursnes; Gonçalo Ramos (Musa 87); treinador Roger Schmidt (alemão);

Szczesny; Bonucci (Miretti 60), Danilo e Gatti; Locatelli; Cuadrado (Alex Sandro 60), McKennie, Rabiot e Kostic (Soulé 70); Vlahovic (Iling 70) e Kean (Milik 46); treinador Massimiliano Allegri (italiano); Marcha do marcador 1:0 António Silva (17); 1:1 Kean (22); 2:1 João Mário (28 gp); 3:1 Rafa (35); 4:1 Rafa (50); 4:2 Milik (77); 4:3 McKennie (79);

(Autor escreve de acordo com a antiga ortografia.)

