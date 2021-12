No estádio da Luz e sem o técnico Jorge Jesus no banco devido a castigo, o Benfica marcou o primeiro aos 28 minutos, pelo suíço Seferovic.

Futebol

Benfica nas meias-finais da Taça da Liga após triunfo frente ao Sporting da Covilhã

O Benfica garantiu na quarta-feira o apuramento para as meias-finais da Taça da Liga de futebol, depois de vencer o Sporting de Covilhã, por 3-0, em jogo da última jornada do grupo A.

No estádio da Luz e sem o técnico Jorge Jesus no banco devido a castigo, o Benfica marcou o primeiro aos 28 minutos, pelo suíço Seferovic, ampliando a vantagem na segunda parte pelo uruguaio Darwin Núñez, aos 68, de penálti, e aos 73, numa altura em que o adversário já jogava reduzido a 10 jogadores por expulsão do camaronês Tembeng, aos 39.

Com este resultado, o Benfica termina em primeiro no grupo, com os mesmos quatro pontos do Vitória de Guimarães, mas em vantagem na diferença de golos, enquanto o Sporting da Covilhã não somou qualquer ponto.

Benfica e Sporting, atual detentor do troféu, são as duas equipas já apuradas para a ‘final-four’ da Taça da Liga.

