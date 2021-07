A TVI avança que teve acesso ao despacho do Ministério Público, que aponta para o perigo de fuga devido às deslocações frequentes para fora do país.

Benfica

Ministério Público pede prisão preventiva para Luís Filipe Vieira

A TVI avança que teve acesso ao despacho do Ministério Público, que aponta para o perigo de fuga devido às deslocações frequentes para fora do país.

Na notícia é avançada pela TVI. O procurador Rosário Teixeira, que conduz o inquérito, aponta para o perigo de fuga, fundamentado com frequentes deslocações para fora do país e pela fortuna que o presidente do Benfica terá no estrangeiro.

No mesmo despacho, invoca-se o perigo de continuação da atividade criminosa e de perturbação do inquérito, motivos pelos quais Luís Filipe Vieira, mesmo que não fique preso, deverá ficar inibido de exercer funções de presidente do Benfica enquanto decorre o processo, nos próximos meses.

A decisão será tomada pelo juiz Carlos Alexandre, que vai desenvolver os interrogatórios aos arguidos.

Além de Vieira, José António dos Santos, o filho de Vieira e empresário Bruno Macedo também ficarão detidos mais uma noite. São suspeitos de terem defraudado, quer o Benfica quer o Estado português.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.