O presidente do Benfica e outros dois membros da SAD do Benfica foram hoje alvo de buscas por suspeitas de crimes vários, para benefício individual. Luís Filipe vieira vai passar a noite na prisão e amanhã tem de se apresentar ao juiz.

Desporto 2 min.

Benfica

Luís Filipe Vieira foi detido por suspeitas de burla, fraude e branqueamento de capitais

O presidente do Benfica e outros dois membros da SAD do Benfica foram hoje alvo de buscas por suspeitas de crimes vários, para benefício individual. Luís Filipe vieira vai passar a noite na prisão e amanhã tem de se apresentar ao juiz.

Luís Filipe Vieira foi detido esta tarde na sua casa, em Dafundo, Algés. O presidente do Benfica foi levado para a esquadra da PSP de Moscavide e vai passar a noite na prisão, para se apresentar amanhã, quinta-feira, ao juiz Carlos Alexandre, noticia a TVI 24.

Durante o dia de hoje as autoridades judiciárias estão a realizar buscas na SAD do Benfica, disse à Lusa fonte ligada ao processo, explicando que em causa está uma investigação relacionada com Luís Filipe Vieira a título individual e não como presidente do clube. As buscas estão ligadas a suspeitas de crimes relacionados com a OPA do clube sobre a SAD, que acabou por não se concretizar, por a CMVM a considerar ilegal.

Segundo o jornal Sol, a par com Luís Filipe Vieira também o seu filho Tiago Vieira e Bruno Macedo, o empresário ligado à logística da ida de Jorge Jesus para o clube brasileiro Flamengo, e José António dos Santos conhecido por "rei dos Frangos", foram detidos, avança o Jornal Sol.

Luís Filipe Vieira e o empresário José António dos Santos, conhecido por "rei dos frangos", foram alvo de buscas, ambos por suspeitas de crimes de burla qualificada ao Fundo de Resolução bancária e ainda crimes de fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais. Também José António dos Santos foi detido.

Mário Jardel quer retribuir "carinho" aos portugueses em evento solidário no Luxemburgo O antigo atacante começou a ajudar famílias carenciadas, com cestas básicas, no início da pandemia.

Esquema para "ganhar" 11 milhões

Segundo avançou a TVI, sobre os dois recaem suspeitas de crimes relacionados com um alegado esquema relacionado com a compra de ações da SAD do Benfica em que juntos ganhariam 11 milhões de euros, prejudicando o Benfica. José António dos Santos é o maior acionista individual da Benfica SAD e um dos donos da Valouro.



Há ainda outro elemento que foi também alvo de buscas: Nuno Gaioso Ribeiro, antigo vice-presidente e administrador da SAD do Benfica, também ligou à Promovalor, de Vieira, na condição de presidente da gestora do fundo que comprou ao Novo Banco os créditos da referida empresa.



Rodrigo Pinho é o primeiro reforço confirmado do Benfica O futebolista Rodrigo Pinho, ex-jogador do Marítimo, foi hoje oficializado como reforço do Benfica, com o avançado a assinar um contrato válido por cinco épocas, até 2026, informou o clube da I Liga.

Na operação, que envolveu cerca de uma centena de elementos da PSP e da Inspeção Tributária, segundo o jornal, foram efetuadas buscas nas instalações do Benfica, bem como em outros locais.

Luís Filipe Vieira é o presidente com mais tempo na liderança do Benfica, tendo sido reeleito para um sexto mandato, em outubro do ano passado. A primeira vez que assumiu a presidência foi há 17 anos, quando venceu as eleições, em 2003. As eleições de 2020 foram as mais concorridas de sempre e Vieira foi reeleito para estar à frente do clube no quadriénio 2020-2024.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.