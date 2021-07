A braços com a justiça, o presidente do Sport Lisboa e Benfica que já tinha anunciado a suspensão dos cargos decide agora pôr fim à liderança do clube da Luz.

Benfica

Luís Filipe Vieira apresenta demissão

Segundo avança A Bola, Luís Filipe Vieira apresentou a sua demissão dos cargos de presidente da Direção do Benfica e também da SAD do clube. A decisão foi transmitida por carta ao presidente da Mesa da Assembleia Geral do clube.

Na carta, alega que, perante as acusações de que foi alvo no chamado processo Cartão Vermelho, não tem condições para continuar a exercer estes cargos. Luís Filipe Vieira, recorde-se, tinha anunciado na passada sexta-feira, quando estava detido para interrogatório, a suspensão dos cargos.

