Benfica. Jorge Jesus infetado com forma "rara" da Covid-19

Paula SANTOS FERREIRA Infeção ou reinfeção? O treinador do Benfica tem uma infeção “rara” do vírus. Já em março de 2019, Jesus tinha acusado "positivo fraco" ao vírus quando estava no Brasil.

O treinador do Benfica, de 66 anos, já não esteve ontem à noite aos comandos da sua equipa no jogo contra o Belenenses SAD em que os encarnados venceram por 3-0.



Passou o dia a realizar exames de despistagem à infeção pelo SARS-CoV-2 no Hospital da Luz. Esta madrugada chegaram os resultados: Jorge Jesus está infetado com covid-19.

O treinador já estava com sintomas da infeção pelo novo coronavírus há alguns dias, mas os sete testes de despistagem realizados acusaram sempre negativo.

Até ontem, em que realizou novos “exames complementares de diagnóstico” no Hospital da Luz, em Lisboa” que “indiciaram um comportamento típico de infeção originado pelo novo coronavírus”, informa o comunicado do Benfica.

Contudo, trata-se de um “caso de infeção atípico do SARS-CoV-2, de índole rara”, explica a nota.

"Há, contudo, evidência de situações similares em que, apesar de sucessivos testes negativos, o vírus é detetável somente ao fim de alguns dias, com o evoluir da infeção respiratória e o agravamento dos sintomas", refere o clube da Luz.

Jorge Jesus encontra-se já “em isolamento” e assim vai ficar durante alguns dias. O corpo clínico do Benfica vai estar a acompanhar o seu estado de saúde, que “se encontra estável”.

O técnico não é o único afetado pela pandemia no Benfica estando atualmente 10 jogadores também infetados, além de cinco dos seus adjuntos.

Teste "positivo fraco" em março

Já em março, no início da pandemia, Jorge Jesus tinha acusado positivo ao novo coronavírus, no Brasil, na altura em estava aos comandos do Flamengo.

Também desta vez os testes realizados ao treinador acusavam resultados diferentes.

Os dois primeiros acusaram “positivo fraco” e “inconclusivo”. O terceiro teste deu negativo. Na altura, um dos vice-presidentes do Flamengo estava infetado pela covid-19, protagonizando o primeiro caso da doença no futebol brasileiro.

O Flamengo informa que a contraprova realizada pelo técnico Jorge Jesus trouxe resultado inconclusivo para o Covid-19. Por recomendação do laboratório responsável, o treinador fará nova coleta de materiais na manhã desta terça (17). O resultado sairá entre 24h e 48h. #ForçaMister — Flamengo (@Flamengo) March 17, 2020

Na sua conta de Instagram Jorge Jesus confirmou o teste positivo contando, que se encontrava bem.

Dias depois anunciou na mesma rede social: “Recebi a ótima notícia que meu teste para o Covid-19 deu negativo. Estou feliz e agradecido pelo carinho, apoio e preocupação com minha saúde. Continuo em oração por todos os afetados”.

"Positivo fraco" em março do ano passado, no Brasil e positivo agora em janeiro, no Benfica. Jorge Jesus está infetado ou contraiu uma reinfeção? Os médicos o dirão.



