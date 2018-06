A Polícia Judiciária efetuou esta segunda-feira buscas nas instalações da SAD do Benfica, informou o clube lisboeta, adiantando que a investigação tem por base uma denúncia anónima, mas sem especificar quais os alegados crimes.

Benfica informa que a PJ efetuou buscas nas instalações da SAD

“[...] No âmbito de um processo de investigação em curso com base numa denúncia anónima efetuada no Porto, foi hoje recolhida informação junto da SAD do clube por parte de uma equipa da Policia Judiciária, ao mesmo tempo que foram fornecidos todos os esclarecimentos solicitados”, indicou o Benfica.

Em nota publicada no site oficial, o Benfica assinalou que “sempre pautou a sua conduta por um escrupuloso respeito da legalidade”, manifestando “total disponibilidade em colaborar com as autoridades, no sentido de um profundo e cabal esclarecimento deste processo em investigação, em prol da defesa e bom nome e da reputação” do clube.

A Polícia Judiciária do Porto já confirmou estar a realizar 14 buscas domiciliárias e 10 não domiciliárias, quatro das quais em sociedades anónimas desportivas, por suspeitas de corrupção ativa e passiva, tráfico de influência e oferta ou recebimento indevido de vantagem.