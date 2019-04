Lisboetas ganharam por 4-1 num jogo com três penalties e em que os minhotos chegaram ao intervalo a vencer.

Benfica impõe-se em Braga

Num encontro com três golos de bola parada, o Benfica foi ao Minho derrotar o Sporting de Braga por 4-1, em jogo relativo à 31ª jornada da Liga portuguesa de futebol. Com este triunfo, a equipa de Bruno Lage passou a dispor de dois pontos de vantagem sobre o FC Porto no comando da competição.

Perante um Sporting de Braga muito bem organizado e agressivo, o Benfica revelou nervosismo e ansiedade, sendo manietado ao longo de todo o primeiro tempo e realizando atuação medíocre. Mais rápidos e incisivos, os minhotos submeteram o adversário a pressão quase constante e, numa iniciativa de Fransérgio que os lisboetas foram incapazes de travar, aabou por ser Rúben Dias a tocar o avançado no interior da área, o árbitro Tiago Martins assinalou penalty e Wilson Eduardo não vacilou e obteve o 1-0 (33 m).

Incapaz de reagir, a equipa lisboeta errava passes e não construía lances de perigo e a única exceção surgiu já em cima do intervalo quando André Almeida rematou de fora da área, levando a bola a passar perto do poste direito.

Durante a pausa, Bruno Lage colocou Jonas em exercícios de aquecimento, demonstrando evidente vontade de mudar na segunda metade. A verdade é que, mesmo sem mexidas, o Benfica revelou logo outra fisionomia e, aos 53 minutos, Seferovic deixou a bola à disposição de João Félix dentro da área e este atirou de primeira, forçando Tiago Sá a excelente intervenção, desviando para o poste direito.

Insistindo no ataque, os visitantes iram chegar ao empate de penalty quando o árbitro considerou que Ricardo Esgaio, no esforço para chegar à bola primeiro do que João Félix, derrubou o jovem dianteiro dentro da área. Pizzi avançou para a marca dos 11 metros e enganou o guarda-redes. Aos 64 minutos, Pizzi tentou o remate dentro da área, Bruno Viana estava a menos de um metro com os braços abertos, a bola acertou no braço esquerdo do bracarense e o árbitro voltou a assinalar grande penalidade. Outra vez chamado à marcação, Pizzi apontou o 14º golo da época e colocou os benfiquistas na frente do marcador.

Os anfitriões mal tiveram tempo para esboçar uma reação, porque, aos 69 minutos, num pontapé de canto marcado por Pizzi, o central Rúben Dias fugiu à marcação de Pablo e cabeceou para o 3-1. Cinco minutos mais tarde já Abel Ferreira promovia uma alteração, trocando Wilson Eduardo por Dyego Sousa e seria o internacional português a criar uma boa ocasião de golo num excelente trabalho dentro da área em que dominou a bola com o peito e, apesar de estorvado por Ferro, conseguiu um acrobático pontapé-de-bicicleta que saiu à figura de Vlachodimos (80 m). Dois minutos volvidos, num contra-ataque em que teve superioridade numérica, a equipa da Luz viu Tiago Sá defender perante João Félix e também a recarga de cabeça de Rafa.

Com o jogo partido, Fransérgio deu lugar ao jovem Trincão, Esgaio foi rendido por Ryller (85 m) e, no minuto seguinte, Pizzi saiu aplaudido para a entrada de Salvio. E, sobre os 90 minutos, Rafa isolou Seferovic, este atirou rasteiro para defesa de Tiago Sá, a bola sobrou para Pablo que permitiu a recuperação de Rafa na intermediária. O avançado correu em ziguezagues a libertar-se de sucessivos opositores e, já no interior da área, atirou com o pé esquerdo para o 4-1 final, não festejando em sinal de respeito pelo seu anterior clube.

Outros resultados de hoje: Marítimo-Tondela, 2-0; Chaves-Nacional, 4-1 e Boavista-Moreirense, 3-1.

