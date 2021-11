O Benfica venceu o Sporting de Braga por 6-1, no estádio da Luz, no jogo que encerrou a 11.ª jornada da I Liga de futebol,

Benfica goleia Sporting de Braga e mantém distância para FC Porto e Sporting

O Benfica goleou ontem o Sporting de Braga por 6-1, no estádio da Luz, no jogo que encerrou a 11.ª jornada da I Liga de futebol, mantendo assim o ponto de atraso para os dois comandantes, FC Porto e Sporting.

Num arranque de jogo vertiginoso, com o Benfica a adiantar-se logo aos dois minutos, por Grimaldo, e com o Braga a empatar 10 minutos depois, com um golo de Ricardo Horta, os 'encarnados' partiram para a goleada, numa fase em que até tinham perdido João Mário e Lucas Veríssimo por lesão.

A goleada começou a ganhar contornos no final da primeira parte, que chegou aos 4-1 depois dos golos de Darwin (37) e de Rafa (42 e 45+3), tendo Everton (52 e 59) assinado na etapa complementar os restantes tentos da equipa lisboeta.

Com esta vitória, o Benfica reforça o terceiro lugar, com 28 pontos, ficando a um dos comandantes FC Porto e Sporting, e com mais oito do que o Estoril Praia, agora quarto, ue detém mais um ponto do que o Sporting de Braga, quinto.

