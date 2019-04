Encarnados esmagaram insulares com segunda parte infernal, na qual marcaram cinco golos.

Benfica goleia Marítimo e volta à liderança da Liga

A luta pelo título promete prolongar-se até à última jornada. Depois da vitória portista no sábado, o Benfica respondeu esta segunda-feira com uma goleada ante o Marítimo, deixando tudo na mesma na frente do campeonato. A igualdade pontual persiste, mas as águias estão em vantagem devido ao confronto direto.

Perante algum ceticismo após a eliminação dos encarnados na Liga Europa, os homens de Bruno Lage responderam da melhor forma no campeonato e garantiram uma vitória fácil que não sofre a menor contestação.

João Félix (3 e 64 m) e Cervi (71 e 88 m) marcaram dois golos cada um, com Pizzi (49 m) e Salvio (90 m) a fazerem, também, o gosto ao pé na goleada que foi acompanhada por cerca de 50 mil espectadores no Estádio da Luz.



