Benfica fecha Liga dos Campeões com vitória sobre o AEK

Grimaldo marcou o único golo do encontro.

O Benfica bateu o AEK por 1-0, com um golo apontado de livre direto por Grimaldo, a dois minutos do final do desafio, na última jornada do Grupo E da Liga dos Campeões. A equipa de Rui Vitória já estava relegada para a Liga Europa, mas acumulou mais 2,7 milhões de euros com este triunfo e assegurou o estatuto de cabeça de série no sorteio dos 16 avos-de-final da prova.

Os benfiquistas dominaram sempre perante um adversário muito fechado, mas foram acumulando erros na organização do ataque, falhando muitos passes ao longo do primeiro tempo em que apenas um remate de Seferovic ao lado deixou a sensação de perigo. Antes já Rafa tivera de dar lugar a Zivkovic (35 m) devido a lesão.

Na segunda parte, o panorama do encontro não se modificou com a equipa da Luz mais empenhada em marcar e os gregos sempre à espreita do contra-ataque. Os lisboetas atacavam mais e, aos 68 minutos, a centro de Zivkovic, coube a Seferovic cabecear à entrada da pequena área, mas a bola embateu na barra. Nove minutos depois, Gedson rematou para defesa de Barkas e o golo iria nascer de uma falta cometida sobre o médio benfiquista que valeu segundo cartão amarelo e expulsão a Galanopoulos - na marcação do respetivo livre direto, Grimaldo foi irrepreensível a colocar a bola ao ângulo.

O árbitro ainda expulsou Ouzounidis, o treinador dos gregos, e Seferovic esteve outra vez próximo do golo, atirando forte de pé direito à entrada da área, mas levando a bola outra vez a acertar na barra (87 m).

No outro jogo do grupo, o Bayern Munique foi empatar (3-3) a Amesterdão frente ao Ajax (golos de Tadic, 61 e 82, g.p. e Tagliafico, 90 m para os holandeses; Lewandowski, 13 e 87, g.p. e Coman, 90 m para os alemães).

Outros resultados de hoje: Grupo F - Manchester City-Hoffenheim, 2-1 (Sané, 45 e 61 m; Kramaric, 16 m, g.p.) e Shakhtar Donetsk-Lyon, 1-1 (Moraes, 22 m; Fekir, 65 m); Apurados: Manchester City e Lyon (Shakhtar Donetsk na Liga Europa); Grupo G - Real Madrid-CSKA Moscovo, 0-3 (Chalov, Shchennikov, 43 e Sigurdsson, 73 m) e Viktoria Plzen-Roma, 2-1 (Kovarik, 62 e Chory, 72 m; Under, 68 m); Apurados: Real Madrid e Roma (Plzen na Liga Europa). Grupo H - Valência-Manchester United, 2-0 (Soler, 17 e Phil Jones, pb, 47 m; Rashford, 87 m) e Young Boys-Juventus, 2-0 (Hoarau, 30, gp e 68 m; Dybala, 80 m). Apurados: Juventus e Manchester United (Valência na Liga Europa).





