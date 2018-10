Equipa de Rui Vitória enfrenta esta tarde dificuldades com os centrais e os portistas jogam sem Aboubakar.

Benfica-FC Porto. Um clássico com ausentes

À jornada sete da Liga portuguesa, Jardel, Conti e Aboubakar são as principais ausências do clássico Benfica-FC Porto que se joga hoje à tarde, no Estádio da Luz, a partir das 17:30 (18:30 no Luxemburgo), mas Rui Vitória e Sérgio Conceição procuraram desdramatizar a falta dos jogadores mencionados.

Jardel lesionou-se em Chaves no mesmo jogo em que Conti foi expulso, deixando Vitória com a possibilidade de apostar em Lema como titular (entrou na Grécia para o lugar do expulso Rúben Dias) ou adaptar, por exemplo, o grego Samaris à posição de central. Mas o técnico benfiquista irritou-se quando lhe recordaram a sua estatística desfavorável em jogos frente ao rival. " Nas provas que disputámos com o FC Porto, temos seis títulos. Se calhar, outra equipa trocava isto logo. Perguntem ao FC Porto se não gostaria de ter esses seis títulos. Já começo a ficar um bocado farto quando se vê o copo meio vazio e não meio cheio", afirmou.



Do lado portista, o camaronês Vincent Aboubakar sofreu lesão grave no jogo com o Tondela (rotura total do ligamento cruzado anterior e do ligamento lateral interno do joelho esquerdo) e teve de ser operado. Mas o treinador concentra-se nas exigências do desafio desta tarde. Pronunciando-se sobre algo que chegou a ser uma hipótese - jogo à porta fechada devido a castigo imposto ao Benfica pelo Conselho de Disciplina do qual foi apresentado recurso ao Tribunal Arbitral do Desporto que teve efeito suspensivo -, Conceição deixou bem clara a sua preferência. "Mesmo jogando em casa de um rival forte, prefiro jogar com o estádio cheio. Jogar estes clássicos, jogar jogos da Liga dos Campeões... é sempre bom. É importante pelos três pontos que ganhamos e não deixamos o adversário ganhar", sintetizou.

Ao mesmo tempo, procurou retirar carga determinante ao desfecho do encontro. "Obviamente que não é decisivo. O campeonato é uma prova de regularidade, as equipas têm de manter um nível alto no campeonato. Qualquer deslize, há sempre quatro ou cinco equipas muito juntas. É importante, vale por três pontos e por ser frente a um candidato direto. Ganhar em casa de um rival tem o seu impacto, mas um impacto momentâneo, tanto de forma positiva como de forma negativa. Não vale a pena ganharmos em casa do Benfica e perdermos em nossa casa a seguir. Mas o confronto direto é importante no desenrolar do campeonato - no ano passado, por exemplo, tivemos bons desempenhos frente a Benfica e Sporting, mas neste momento o jogo não é decisivo".

Ontem, Sporting de Braga e Rio Ave empataram a um golo, deixando a liderança da Liga em aberto a partir do resultado do clássico. À noite (21:00 no Luxemburgo), o Sporting visita o Portimonense.



