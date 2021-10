O Benfica perdeu hoje a liderança da I Liga portuguesa de futebol, ao empatar 1-1 no reduto do Estoril Praia, quarto classificado, em encontro da 10.ª jornada da prova.

Futebol

Benfica empata no Estoril e perde liderança da I Liga

Lusa O Benfica perdeu hoje a liderança da I Liga portuguesa de futebol, ao empatar 1-1 no reduto do Estoril Praia, quarto classificado, em encontro da 10.ª jornada da prova.

A formação ‘encarnada’ adiantou-se logo aos dois minutos, por intermédio do brasileiro Lucas Veríssimo, mas os ‘canarinhos’ restabeleceram a igualdade, aos 90, pelo francês Rosier, na sequência de dois pontapés de canto.



Com este resultado, o ‘onze’ de Jorge Jesus passou a somar 25 pontos, menos um do que o FC Porto, que tinha batido hoje na receção ao Boavista por 4-1, sendo que o Sporting, com 23, também pode ultrapassar as ‘águias’ se vencer em casa o Vitória.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.