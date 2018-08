Nani marcou primeiro de penalty, mas João Félix igualou perto do fim.

Desporto 3 min.

Benfica empata no derby com o Sporting

Nani marcou primeiro de penalty, mas João Félix igualou perto do fim.

Depois da igualdade a um com os gregos do PAOK na primeira mão do playoff da Liga dos Campeões, o Benfica voltou a não ir além de um empate (1-1) no derby com o Sporting.

Com Luís Godinho como árbitro, o Benfica apresentou Vlachodimos; André Almeida, Rúben Dias, Jardel e Grimaldo; Gedson, Fejsa e Pizzi; Rafa, Ferreyra e Cervi. O Sporting começou com Salin; Ristovski, Coates, André Pinto e Jefferson; Battaglia, Bruno Fernandes e Acuña; Raphinha, Montero e Nani. Notavam-se as ausências de Jonas, Salvio, Bas Dost ou Mathieu.

Rúben Dias testou Salin logo aos cinco minutos, mas os visitantes ripostaram no minuto seguinte e Montero rematou ao lado a centro de Nani. Pouco depois, tirando partido de um passe falhado no ataque benfiquista, Acuña progrediu largos metros com a bola e atirou de fora da área, mas não acertou no alvo. O jogo estava dinâmico, mostrando os anfitriões pouco rigor no passe, enquanto a equipa de Alvalade surgia equilibrada, bem organizada e ameaçadora no ataque.



O jogo entrou numa fase de enorme equilíbrio, embora a formação da Luz assumisse maior iniciativa e fosse ganhando pontapés de canto. Num destes lances, pouco após os 19 minutos, Rúben Dias cabeceou para difícil defesa de Salin que, poucos segundos à frente, teve de voar e esticar a mão direita para desviar perigoso remate de Cervi na área. Os sportinguistas tentaram retirar iniciativa ao opositor, pressionando-o e obrigando-o a cometer erros. Apesar de ter mais tempo a bola em seu poder, o Benfica não revelava tranquilidade suficiente para criar desequilíbrios com frequência, não deixando desconfortáveis os rivais, e assim se chegou ao intervalo.



Na segunda parte, o Sporting logo criou uma ocasião para se adiantar, mas o remate de Bruno Fernandes saiu para as mãos de Vlachodimos e os encarnados ameaçaram a baliza de Salin logo a seguir, através de um remate cruzado de Cervi que levou a bola ao lado do poste esquerdo. O argentino ganhou protagonismo com rápidas arrancadas pela esquerda e Pizzi desferiu pontapé que, após tabelar num adversário, fez com que Salin se esforçasse para defender (53 m).



Rui Vitória trocou Cervi por Zivkovic (57 m), mas foi o Sporting que cresceu, assumindo o domínio no centro do campo e, com uma hora de jogo, Rúben Dias quis impedir o remate de Montero a centro rasteiro de Bruno Fernandes da direita, derrubou o colombiano e o árbitro assinalou penalty. Da marca dos 11 metros, Nani bateu para a direita do guarda-redes e este lançou-se para o lado oposto, colocando o Sporting na frente.



O Benfica procurou voltar a dominar e Salin tornou a brilhar, detendo remate de Zivkovic que ainda foi desviado. Vitória tirou Pizzi e Ferreyra, apostando no jovem João Félix e em Seferovic (71 m), mas a equipa de Peseiro permaneceu sem brechas a defender, enquanto os benfiquistas iam ganhando intranquilidade apesar dos esforços que desenvolviam.



Aos 79 minutos, Peseiro tirou Bruno Fernandes e colocou Petrovic. O Sporting foi mantendo a coesão, o Benfica parecia já não ter lucidez para tomar as decisões mais apropriadas em cada lance, mas, aos 86 minutos, a culminar excelente cruzamento de Rafa, João Félix apareceu na área a cabecear de forma fulgurante para o empate.



Nos minutos finais, o Benfica tentou aproximar-se mais vezes da baliza de Salin, Grimaldo testou Salin e, já no período de seis minutos de compensação, Acuña deu lugar a Bruno Gaspar e, de livre, Grimaldo viu Salin impor-se mais uma vez. Nos últimos instantes, Montero ainda saiu para entrar Castaignos e o resultado não se modificou.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.