Benfica empata em Chaves

Jogo começou com uma hora de atraso devido à chuva torrencial que deixara o campo sem condições. Equipa de Rui Vitória esteve por duas vezes em vantagem, mas cedeu o empate nos instantes finais. Jardel saiu lesionado aos 15 minutos, Conti rendeu-o e foi expulso por João Capela aos 87 minutos.

O Benfica empatou (2-2) na deslocação ao campo do Desportivo de Chaves e poderá terminar a 6ª jornada na terceira posição, caso Sporting de Braga e FC Porto vençam os seus jogos.

O desafio foi rodeado de peripécias, começando logo por um início atrasado uma hora devido à chuva intensa que se abateu sobre a região transmontana. Na ausência de Salvio devido a dores musculares, Rafa foi titular e justificou bem cedo esse estatuto ao obter o primeiro golo do jogo, após rápida combinação entre Seferovic e Cervi sobre a esquerda que culminou com centro rasteiro para a área e desvio em carrinho do dianteiro (3 m). Os flavienses reagiram e estiveram perto do empate por Paulinho, mas Vlachodimos foi mais lesto (11 m). À passagem do quarto de hora, Jardel sofreu lesão muscular e foi rendido pelo argentino Conti, estreando-se na Liga portuguesa. Três minutos depois, Vlachodimos voltou a brilhar, então para deter cabeceamento de Eustáquio.

Com os locais em crescimento evidente, os lisboetas também ameaçaram marcar por intermédio de Gabriel, mas o remate embateu no poste esquerdo (22 m). Apesar da desvantagem, o Chaves nunca desistiu de procurar o empate, mas foram os benfiquistas a desperdiçar duas ocasiões flagrantes, em ambos os casos através do internacional suíço Seferovic: primeiro, a passe de Rafa, atirou à boca da baliza para defesa de Ricardo (60 m); no minuto seguinte, beneficiando de ressalto outra vez dentro da área, o helvético voltou a acertar com a bola no guarda-redes flaviense.

O Benfica perderia outr jogador por lesão aos 64 minutos quando Gabriel ficou caído no relvado com queixas do joelho esquerdo, entrando Gedson. A 20 minutos do fim, André Almeida serviu Rafa, de cabeça, já no interior da área, mas o avançado não conseguiu o remate em boas condições. E, aos 76 minutos, num livre a cerca de 30 metros da baliza em que foi formada uma minibarreira de dois elementos, o arménio Ghazaryan rematou forte e colocado, empatando a partida.

Nos últimos dez minutos, o jogo conheceu diversas alterações: primeiro, Rui Vitória retirou Pizzi e colocou Jonas (80 m); depois, Rúben Dias colocou a bola na dianteira, Seferovic simulou e deixou a bola seguir para Rafa que escapou à defesa, entrou na área e rematou a meia altura para o 2-1 (84 m); três minutos mais tarde, Conti derrubou João Teixeira e o árbitro João Capela exibiu-lhe o cartão vermelho; Daniel Ramos fez duas modificações num curto lapso de tempo e, perto do final dos cinco minutos de compensação, Ghazaryan atirou cruzado da zona do bico da área sobre a direita, estabelecendo o 2-2.

