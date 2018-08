Na primeira mão do playoff da Liga dos Campeões, Pizzi marcou de penalty ainda no primeiro tempo, mas os gregos chegaram à igualdade a um quarto de hora do fim.

Benfica empata com o PAOK

Na primeira mão do playoff de acesso à Liga dos Campeões, o Benfica cedeu empate (1-1) frente aos gregos do PAOK, deixando o adversário numa posição mais favorável para concretizar a presença na fase de grupos.

Com Zivkovic no lugar de Salvio como única alteração na equipa inicial face ao anterior desafio frente ao Boavista, os benfiquistas até marcaram aos cinco minutos, mas o lance foi anulado por posição irregular de Gedson. Perante um adversário que eliminou Basileia e Spartak Moscovo – neste caso anulando mesmo uma desvantagem de dois golos vinda da primeira mão – para chegar a esta fase, os lisboetas sentiram dificuldades para criar desequilíbrios e a baliza de Vlachodimos passou por vários momentos de ameaça no começo do encontro.

A meio da primeira parte, a equipa de Rui Vitória criou perigo por quatro vezes, entre os 23 e os 29 minutos, sempre com Pizzi como protagonista: primeiro, a centro atrasado de Cervi, rematou rente ao poste direito; depois, a sua vistosa tentativa de chapéu, tocou a barra anrtes de sair; a seguir, o seu remate no interior da área foi frouxo e parou nas mãos do guarda-redes; enfim, a centro de André Almeida, cabeceou ao lado.

O Benfica jogava melhor, com mais dinamismo e exercendo domínio, embora lhe faltasse eficácia na concretização. Os gregos, bem organizados, solidários a defender e calculistas no ataque, procuravam serenar o ritmo do desafio e desferir venenosos contra-ataques. Ainda assim, os anfitriões mantiveram o controlo e Gedson testou a atenção de Paschalakis (32 m). Mas os visitantes também foram desferindo alguns golpes que causaram calafrios ao público da Luz. Até que, à beira do intervalo, Grimaldo centrou rasteiro para Gedson e, quando este tentava rematar, foi tocado no pé direito por Maurício. O árbitro sérvio, Miroslav Mazic, assinalou penalty e Pizzi, da marca dos 11 metros, obteve o seu quinto golo esta época.

No segundo tempo, o Benfica insistiu no ataque à procura de mais golos e criou mais oportunidades para ampliar a vantagem, por exemplo, em tentativas de Ferreyra (50 m) e de Grimaldo (57 m) que o guardião grego deteve com intervenções de qualidade. Procurando espevitar o setor ofensivo, Rui Vitória trocou Zivkovic por Rafa (64 m), mas os benfiquistas foram perdendo lucidez e, a 15 minutos do fim, na sequência de um livre, após cabeceamento do central Varela à barra, Warda atirou com o pé esquerdo e empatou.

O técnico benfiquista reagiu, substitutiu Cervi por Sefevoric, teve de retirar Pizzi (que estava em dificuldades), colocou João Félix e a formação portuguesa desenvolveu um esforço final, a quatro minutos do fim Ferreyra ainda forçou Paschalakis a boa defesa e, nas compensações, João Félix atirou ao lado, mas o resultado já não se alterou. Com o derby frente ao Sporting marcado para o próximo sábado, o Benfica vai enfrentar sérias dificuldades para conseguir a qualificação na Grécia.



Na próxima semana realiza-se a segunda mão deste playoff em Salónica.

Nos outros jogos de hoje registaram-se os seguintes resultados: BATE Borisov-PSV Eindhoven, 2-3 e Estrela Vermelha-Salzburg, 0-0.