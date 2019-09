O Benfica estreia-se hoje diante dos alemães do Leipzig na edição 2019/20 da Liga dos Campeões de futebol, competição em que tentará ultrapassar os ‘fracassos’ das duas anteriores épocas, nas quais foi eliminado na fase de grupos.

Benfica em estreia na 'Champions' com alemães do Leipzig

O Benfica estreia-se hoje diante dos alemães do Leipzig na edição 2019/20 da Liga dos Campeões de futebol, competição em que tentará ultrapassar os ‘fracassos’ das duas anteriores épocas, nas quais foi eliminado na fase de grupos.

Para a estreia no Grupo G, no Estádio da Luz, a partir das 21:00 (no Luxemburgo), o treinador Bruno Lage está suspenso, em virtude da expulsão na época passada num jogo da Liga Europa, e o Benfica apresenta limitações, em especial devido às lesões de Florentino e Gabriel, jogadores que iniciaram a época como titulares e estão lesionados.



O Leipzig, fundado em 2009, teve uma única presença na Liga dos Campeões, em 2017/18, num grupo em que ficou atrás do Besiktas e do FC Porto, apurados para os oitavos de final. Nessa época, os ‘encarnados’ tiveram o pior desempenho de sempre, não somando qualquer ponto.

Benfica e Leipzig defrontam-se pela primeira vez, num encontro com arbitragem do grego Tasos Sidiropoulos, enquanto os franceses do Lyon, equipa do guarda-redes internacional Anthony Lopes, recebem os russos do Zenit, no outro jogo do grupo.

No primeiro dia deste arranque de ‘Champions’ entrará também em ação o campeão europeu Liverpool, que visita o Nápoles, em jogo do grupo E.

Bruno Lage elogia Leipzig e afirma que “todos os pontos são importantes”

O treinador do Benfica, Bruno Lage, elogiou hoje o Leipzig, adversário na primeira jornada do grupo G da Liga dos Campeões de futebol, e afirmou que "todos os pontos são importantes" na prova.





O treinador do Benfica, Bruno Lage, elogiou hoje o Leipzig, adversário na primeira jornada do grupo G da Liga dos Campeões de futebol, e afirmou que “todos os pontos são importantes” na prova.

“O adversário gosta de ter bola e aproveitar a largura, com diferentes sistemas táticos e dinâmicas no mesmo jogo que mete muita gente a atacar a profundidade entre linhas. A nossa ambição tem de ser ir para o jogo e tentar ganhar. Vamos jogar com um adversário difícil, mas também somos uma equipa muito competitiva, com um estilo diferente do nosso adversário”, analisou.

Bruno Lage, que cumpre um jogo de suspensão após ter sido expulso na temporada passada, em jogo da Liga Europa com o Eintracht Frankfurt, avaliou o grupo das ‘águias’ na Liga dos Campeões e referiu que o plantel lhe dá garantias, tanto para as competições nacionais como para as europeias.

“É um grupo muito equilibrado, com quatro equipas muito boas e que valem pelo seu coletivo. Serão seis jogos muito competitivos da nossa parte, com qualquer adversário. O nosso objetivo desde o final da temporada passada foi construir um plantel competitivo para dar resposta nas competições nacionais e nas europeias”, disse.

O técnico, de 43 anos, desvalorizou as ausências no treino de hoje de André Almeida, Pizzi e Rafa, bem como a ausência de golos de Raúl de Tomás e Haris Seferovic, dupla atacante que tem sido aposta de Bruno Lage no início da época.

“O intervalo entre jogos é curto, não se passa nada de anormal com os jogadores. Não podemos fazer da ausência de golos dos avançados um problema, o fundamental é olhar para o nosso rendimento em termos coletivos. A questão é feita tão regularmente que me esqueci que o Seferovic até já marcou um golo”, lembrou.

Haris Seferovic foi o jogador do Benfica que marcou presença na conferência de imprensa de antevisão ao duelo com o Leipzig e também abordou a falta de golos do ataque ‘encarnado’, revelando tranquilidade dos dois jogadores.

“Estamos tranquilos, trabalhamos pela equipa e os golos vão acabar por surgir. O treinador confia muito em nós, como em toda a equipa. Claro que marcar golos nos deixa mais felizes”, afirmou.

O avançado suíço, de 27 anos, acredita que o jogo com o Leipzig vai ser “ofensivo” e destacou o “bom momento” do líder da liga alemã.

“O Leipzig está num bom momento. Estão fortes e têm bons jogadores. Vai ser um bom jogo ofensivo e vamos entrar para ganhar. Queremos fazer um bom resultado”, avaliou.

O Benfica recebe o Leipzig na terça-feira, em jogo da primeira ronda do grupo G da Liga dos Campeões de futebol, no Estádio da Luz, em Lisboa, às 21:00.

Lusa

