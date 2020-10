As duas equipas representantes do futebol português na prova venceram respetivamente Standand Liège e Zoria, esta quinta-feira, em jogos da segunda jornada dos grupos D e G, e lideram as classificações.

Benfica e Sporting de Braga vencem na Liga Europa

Após um primeiro tempo de completo domínio, mas sem golos, os encarnados entraram melhor na etapa complementar abriram o marcador por interm’edio de Pizzi, na transformação de uma grande penalidade.

Os belgas ainda criaram perigo num remate perigoso, mas o Benfica acabou por beneficiar de um segundo castigo máximo apontado por Waldscmit.

A coroar a grande eibição, o capitão Pizzi, num excelente remate, fechou a contagem para a formação da Luz que contou com cerca de 4.550 espetadores.

Com a segunda vitória, o Benfica comanda o grupo com seis pontos, os mesmos que os escocêses do Rangers, que receberam e venceram os polacos do Lech Poznan por 1-0

Minhotos somaram a segunda vitória na Liga Europa. Foto: AFP

O Sporting de Braga deu também um passo importante rumo aos 16 avos de final da Liga Europa de futebol, ao vencer em casa dos ucranianos do Zorya por 2-1, em jogo da segunda jornada do grupo G da prova.

A equipa 'arsenalista' cedo resolveu o jogo com os golos de Paulinho, logo aos três minutos, e do argentino Nico Gaitan, aos 11, em estreia em jogos oficiais pelos bracarenses, de nada valendo aos ucranianos o golo anotado por Ivanisenia, aos 90+6.

Com esta vitória, o Sporting de Braga reparte a liderança do grupo com os ingleses do Leicester, que hoje venceram em casa dos gregos do AEK Atenas por 2-1, tendo as duas equipas seis pontos e o mesmo número de golos marcados e sofridos, enquanto os outros dois conjuntos do grupo ainda não pontuaram.

