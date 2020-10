Benfica e Sporting de Braga, que tiveram ambos uma estreia vitoriosa na Liga Europa de futebol, procuram hoje fugir na liderança dos seus respetivos grupos, na segunda jornada da competição.

Benfica e Sporting de Braga procuram novo triunfo na segunda ronda da Liga Europa

Álvaro CRUZ Benfica e Sporting de Braga, que tiveram ambos uma estreia vitoriosa na Liga Europa de futebol, procuram hoje fugir na liderança dos seus respetivos grupos, na segunda jornada da competição.

No Grupo D, depois de um triunfo por 4-2 no campo do Lech Poznan, o Benfica recebe no Estádio do Luz o Standard Liège, que na primeira ronda foi derrotado em casa pelo Rangers (2-0).



Pela primeira vez durante a pandemia da covid-19, os ‘encarnados’ vão ter público nas bancadas, com mais de 4.000 pessoas a poderem assistir ao encontro ao vivo.

Por seu lado, o Sporting de Braga, que vem de um convincente triunfo no Minho frente ao AEK Atenas (3-0), viaja até à Ucrânia para defrontar o Zorya Luhansk. Os ucranianos iniciaram o Grupo G com um desaire (3-0) no terreno Leicester City.

Os bracarenses são os primeiros a entrar em ação, às 17:55, enquanto o duelo entre o Benfica e equipa belga está agendado para as 20:00.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.