Encarnados visitam os polacos do Lech Poznan, enquanto os 'arsenalistas' recebem o AEK de Atenas no estádio da Pedreira.

Benfica e Sporting de Braga com ambições na Liga Europa

O treinador Jorge Jesus assumiu hoje que o Benfica "não quer passar" pela Liga Europa de futebol e que pretende, sim, "chegar ao fim" da competição, na qual os 'encarnados' se estreiam com uma visita ao Lech Poznan.

"[Defrontar] O Benfica é sempre uma motivação extra para qualquer equipa, pelo passado e história deste clube, mais concretamente nesta competição. Não queremos passar por esta Liga Europa, mas, sim, chegar ao fim e estar em Gdansk [onde se disputa a final]. Mas um jogo de cada vez. Primeiro, temos de passar a fase de grupos e queremos começar bem amanhã [quinta-feira], com uma vitória", afirmou Jesus, em conferência de imprensa.

O técnico fazia a antevisão do jogo da primeira jornada do grupo D, diante dos polacos do Lech Poznan, sendo que Jesus aceitou o favoritismo do Benfica nesta estreia, tendo em conta "o passado" do clube da Luz, embora deixando um alerta: "Temos de demonstrar dentro de campo que somos melhores."

Jesus afirmou que o Benfica vai "tentar assumir o jogo, como faz em qualquer lugar", perante um oponente que "vai criar problemas", desde logo através das iniciativas do médio português Pedro Tiba, antigo jogador de Vitória de Setúbal, Sporting de Braga, Desportivo de Chaves, entre outros.

O Lech Poznan-Benfica está agendado para quinta-feira, a partir das 18h55 (hora do Luxemburgo), e será dirigido pelo montenegrino Nikola Dabanovic.

Bracarenses querem começar com uma vitória

Ricardo Horta e o Sporting de Braga recebem o AEK de Tenas na Pedreira e só pensam na vitória. Foto: LUSA

O treinador do Sporting de Braga, Carlos Carvalhal, disse hoje esperar um AEK Atenas "forte", na quinta-feira, mas frisou a importância de começar a ganhar no grupo G da Liga Europa de futebol.

Os bracarenses voltam a encontrar o adversário que ‘apadrinhou' a sua estreia nas competições europeias, então na extinta Taça dos Vencedores das Taças, há 54 anos (1966), e Carlos Carvalhal espera um AEK "forte, que na Liga Europa não perde [fora] desde 2011, e participou em várias edições, e não sofre golos nos últimos 10 jogos".

"Isso já ilustra as dificuldades que vamos encontrar. Defende bem, tem um treinador italiano [Massimo Carrera], é forte nas bolas paradas e no contra-ataque, mas preparámo-nos bem", enumerou o técnico na antevisão da partida.

Por isso, Carlos Carvalhal quer um Sporting de Braga "empenhado" em ‘matar' esses "'borregos'" e mostrou confiança na sua equipa. "Estamos no bom caminho, com um forte pendor ofensivo, estamos a criar oportunidades de golo e queremos dar sequência a isso, temos um conhecimento profundo do AEK e estamos extremamente motivados para este jogo", disse.

Frisando que, "no futebol, vencer é tudo", Carlos Carvalhal notou que "a pressão num clube como o Braga é sempre a mesma, vencer os jogos", e considerou ser importante ganhar o primeiro jogo "num torneio destas características", uma fase de grupo de seis jogos, ainda que desvalorizando o fator casa. "Sem público, os jogos acabam por ser em campo neutro, tem um peso relativo jogar em casa ou fora", disse.

O treinador garantiu ainda que não mudou de sistema de jogo, mas apenas de dinâmicas. "Nestes quatro jogos, não modificámos nunca a nossa forma de jogar, foi apontada mudança de sistema, mas a identidade é a mesma, fizemos foi evoluir o nosso sistema. Não queremos que a nossa equipa comece a primeira jornada de uma forma e à 20.ª esteja na mesma", afirmou.

Gaitán começou a trabalhar com a equipa totalmente integrado, após lesão, apenas na segunda-feira, e será um dos 23 jogadores chamados por Carvalhal, "mas não está ao seu melhor nível" e não deverá ser opção para o técnico.

Rui Fonte, a recuperar de cirurgia ao joelho esquerdo, é o único indisponível. Sporting de Braga e AEK Atenas defrontam-se a partir das 21h de quinta-feira, no Estádio Municipal de Braga, jogo que será arbitrado pelo francês Ruddy Buquet.

