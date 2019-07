Benfica e Sporting com testes positivos em jogos da pré-época

Os jogos amigáveis de Sporting e Benfica, com Liverpool e Fiorentina, respetivamente, mostram a subida de forma dos clubes lisboetas, apesar dos 'leões' ainda não terem ganho nenhum jogo nesta fase de preparação.

Álvaro Cruz Os jogos amigáveis de Sporting e Benfica, com Liverpool e Fiorentina, respetivamente, mostram a subida de forma dos clubes lisboetas, apesar dos 'leões' ainda não terem ganho nenhum jogo nesta fase de preparação.

Na International Champions Cup, os encarnados começaram bem o encontro e chegaram à vantagem no marcador, aos 9 minutos, por intermédio Seferovic que se antecipou à defesa "viola" para inaugurar o marcador.



Depois de um domínio completo dos encarnados no primeiro tempo, os italianos equilibraram a partida nos minutos finais do primeiro tempo, alcançando o empate, e entraram na segunda parte à beira de dar a volta ao marcador, com Benassi a falhar de forma incrível o segundo golo da sua equipa.



E quando se caminhava para o apito final e todos se preparavam para as grandes penalidades, Caio Lucas surge solto de marcação e, com um remate imparável, fixou o resultado final oferecendo a vitória aos encarnados.



Encarnados venceram a Fiorentina com golos ao cair do pano. Foto: AFP

O Sporting, na sua melhor versão 'pré-época', empatou com o Liverpool, atual campeão europeu, a dois golos. Bruno Fernandes abriu o marcador - aproveitando a 'ajuda' de Mignolet - mas os 'reds' deram a volta ao resultado. Mas Wendel, numa grande jogada coletiva, estabeleceu a igualdade a poucos minutos do final.

Ao quarto jogo de pré-época, o Sporting continua sem ganhar: perdeu uma vez e somou três empates, todos a duas bolas.

O treinador Marcel Keizer considerou que o Sporting está preparado para a época futebolística 2019/20, apesar de não ter todos os jogadores disponíveis, garantindo que Bruno Fernandes “é parte importante da equipa”.

“Jogámos bem em parte da partida e acredito que estamos oficialmente prontos para competir, mas não com todos os jogadores”, vincou Keizer, em conferência de imprensa, após o jogo com a equipa inglesa, que reuniu mais de 31 mil pessoas no Yankee Stadium.





