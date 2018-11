O Benfica ficou hoje fora da luta pelo acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões em futebol, ao ser goleado por 5-1 no reduto do Bayern Munique, que se qualificou, na quinta jornada do Grupo E.

Benfica é goleado em Munique e cai para a Liga Europa

O Benfica ficou hoje fora da luta pelo acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões em futebol, ao ser goleado por 5-1 no reduto do Bayern Munique, que se qualificou, na quinta jornada do Grupo E.

Arjen Robben, aos 13 e 30 minutos, Robert Lewandowski, aos 36 e 51, e Franck Ribéry, aos 76, apontaram os tentos dos bávaros, enquanto Gedson Fernandes, aos 46, faturou para os ‘encarnados’, que seguem para a Liga Europa.

Na classificação, em que falta só determinar quem será o primeiro classificado, os bávaros lideram, com 13 pontos, contra 11 do Ajax, quatro do Benfica e nenhum do AEK Atenas, que visita a Luz na última ronda, em jogo para ‘cumprir calendário’

No outro encontro do mesmo grupo, o Ajax foi a Atenas vencer o AEK por 2-0, assegurando a passagem aos 'oitavos' da Liga dos Campeões.

No grupo F, o Shakhtar Donetsk de Paulo Fonseca foi vencer ao campo do Hoffenheim por 3-2, enquanto Lyon e Manchester City empatarama duas bolas. Os comandados de Pep Guardiola já asseguraram um lugar nos oitavos de final.



No grupo G, os checos do Viktoria Plzen venceram em Moscovo o CSKA por 2-1 e asseguraram um lugar na Liga Europa, já que o Real Madrid que foi vencer a Roma por 2-0 apurou-se juntamente com a formação romana.



No grupo H, a Juventus recebeu e venceu o Valência por 1-0 e já está nos oitavos, tal como o Manchester United de José Mourinho que venceu em casa os suíços do Young Boys pelo mesmo score.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.