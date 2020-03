Benfica e FC Porto prosseguem braço-de-ferro pelo título

O líder Benfica e o perseguidor FC Porto disputam hoje mais uma etapa da corrida pelo título português de futebol, ao defrontarem Moreirense e Santa Clara, respetivamente, em jogos da 23.ª jornada da I Liga.

Lusa O líder Benfica e o perseguidor FC Porto disputam hoje mais uma etapa da corrida pelo título português de futebol, ao defrontarem Moreirense e Santa Clara, respetivamente, em jogos da 23.ª jornada da I Liga.

Separados por um ponto, com vantagem para o campeão nacional, os rivais procuram também ultrapassar a eliminação prematura na Liga Europa, nos 16 avos de final, frente aos ucranianos do Shakhtar Donetsk e aos alemães do Bayer Leverkusen.



A equipa ‘encarnada’ recebe às 20:45 a única equipa que a derrotou na época passada em pleno Estádio da Luz, por 3-1, mas que na temporada 2019/2020 venceu apenas um dos 11 encontros que disputou fora de casa no campeonato, no qual ocupa o 12.º lugar.

O mínimo deslize poderá custar a liderança da prova ao Benfica, que em fevereiro desperdiçou seis pontos no curto espaço de uma semana, ao perder no estádio do FC Porto (3-2) e na receção ao Sporting de Braga (1-0), permitindo que os ‘dragões’ reentrassem na luta pelo título.

O vice-campeão nacional desloca-se antes (19:30, hora de Lisboa) ao reduto do Santa Clara, na expectativa de bater o nono classificado da I Liga e prolongar a série de cinco triunfos seguidos na prova, o que lhe permitiria ascender ao comando provisório, colocando o Benfica sob pressão.

A 23.ª ronda, mais dispersa do que o habitual devido aos jogos das equipas portuguesas na Liga Europa, encerra na terça-feira, com a visita do Sporting a Famalicão, para defrontar a equipa sensação da primeira volta, mas em queda acentuada, ocupando o sétimo posto.

Os ‘leões’ procuram também recolocar-se a apenas um ponto de distância do Sporting de Braga, que no domingo se impôs por 2-1 na deslocação ao estádio do Marítimo e aumentou, provisoriamente, para quatro a vantagem sobre a equipa lisboeta.

Programa:

- Segunda-feira, 02 de março:

Santa Clara – FC Porto, 18:30 locais (20:30, horas de Luxemburgo)

Benfica - Moreirense, 21:45

- Terça-feira, 03 março:

Famalicão - Sporting, 21:00

