A SAD do Benfica e a do FC Porto, assim como os respetivos presidentes, Luís Filipe Vieira e Pinto da Costa, confirmaram hoje a realização de buscas às instalações das duas sociedade e manifestaram total disponibilidade para colaborar com as autoridades.

Benfica e FC Porto confirmam buscas e manifestam-se disponíveis para colaborar com autoridades

“A Sport Lisboa e Benfica – Futebol SAD e o seu presidente do Conselho de Administração confirmam a realização esta manhã de buscas às suas instalações, reafirmando a sua total disponibilidade, como sempre, em colaborar com as autoridades no esclarecimento de todas as questões que venham a ser suscitadas no âmbito deste ou de qualquer outro processo”, refere o Benfica, em comunicado publicado no sítio oficial na Internet.



A nota do clube da Luz acontece pouco depois de a Procuradoria-Geral da República (PGR) ter anunciado a realização de buscas em diversas sociedades de clubes de futebol, dirigentes, escritórios de advogados e agentes intermediários, no âmbito da operação ‘Fora de Jogo’.

“No âmbito de um inquérito dirigido pelo Ministério Público do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) e cuja investigação está a cargo da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), estão em curso 76 buscas, inclusive, domiciliárias, designadamente, em diversos clubes de futebol, respetivas sociedades e dirigentes, escritórios de advogados e agentes intermediários”, refere a PGR, em comunicado.

Segundo a mesma fonte, que não especificou quais as sociedades desportivas que estão a ser investigadas, em causa estão “factos suscetíveis de integrarem a prática de crimes de fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais”.

Antes da nota dos ‘encarnados’, também a SAD do FC Porto confirmou buscas à sociedade, à FC Porto Comercial e ao seu presidente do Conselho de Administração, Pinto da Costa.

