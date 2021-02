Encarnados perderam com Arsenal e Sporting de Braga voltou a ser derrotado pela Roma.

Benfica e Braga estão fora da Liga Europa

Lusa Encarnados perderam com Arsenal e Sporting de Braga voltou a ser derrotado pela Roma.

O Benfica e o Braga estão fora da Liga Europa. As duas equipas portuguesas falahram esta noite o apuramento para os oitavos de final da competição.

Enquanto o Benfica perdeu com o Arsenal por 3-2, numa partida disputada em Atenas, casa emprestada da equipa inglesa, o Sporting de Braga saiu derrotado, por 3-1 , do jogo com a Roma, treinado pelo português Paulo Fonseca, numa partida disputada em Itália.

No encontro da segunda mão dos 16 avos de final da competição, disputado na Grécia devido às restrições causadas pela pandemia de covid-19, o Arsenal adiantou-se com um golo de Aubameyang, aos 21 minutos, mas o Benfica respondeu e deu a volta ao marcador, com golos de Diogo Gonçalves (43) e Rafa Silva (61).

No entanto, o Arsenal acabou por marcar por mais golos, por Kieran Tierney, aos 67, e de novo por Aubameyang, aos 87, que ‘bisou’ na partida e garantiu o apuramento da equipa inglesa para a fase seguinte da Liga Europa.

Na primeira mão, Benfica e Arsenal tinham empatado 1-1, numa partida disputado em Roma, ‘casa’ emprestada dos 'encarnados'.

Benfica-Arsenal AFP

Na partida com outra equipa portuguesa em competição esta noite, igualmente para segunda mão dos 16 avos de final da competição, a Roma adiantou-se no marcador aos 23 minutos, com um golo do bósnio Djeko, e ampliou a vantagem aos 75, por intermédio do espanhol Carles Perez, com o Sporting de Braga a reduzir aos 88, através de um autogolo de Cristante, antes de Borja Mayoral, aos 90+1, fixar o resultado.

Roma-Braga AFP

Depois de já ter vencido por 2-0 em Braga, no jogo da primeira mão, a Roma voltou a bater a equipa portuguesa e qualificou-se para a fase seguinte da Liga Europa.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.