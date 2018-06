O Benfica assegurou hoje, em comunicado, que o Comité de Apelo da UEFA rejeitou o recurso do Sporting sobre o denominado 'caso dos vouchers', confirmando decisões anteriores de um processo que remonta a 2016.

Benfica diz que UEFA rejeitou recurso do Sporting no 'caso dos vouchers'

"Após audiência disciplinar realizada no dia de ontem [terça-feira], em Nyon, na Suíça, o Comité de Apelo da UEFA veio rejeitar o recurso interposto pelo Sporting contra a decisão do Comité de Controlo, Ética e Disciplina da UEFA de não instaurar qualquer processo disciplinar ao Benfica", pode ler-se no comunicado dos 'encarnados'.

A decisão confirma "aquela que foi proferida a 21 de novembro de 2016", sendo que esta era a terceira e última decisão, mediante recursos do Sporting apelando a uma intervenção disciplinar.

Segundo o Benfica, "veio a confirmar-se a legalidade de procedimentos" do clube lisboeta, sendo que a decisão corrobora, também, "todas as anteriores decisões tomadas pelas diversas instâncias desportivas nacionais", nomeadamente a Comissão de Instrutores da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol e o Tribunal Arbitral do Desporto.

O caso dos 'vouchers' decorre de declarações do presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, em 05 de outubro de 2015, num programa televisivo da TVI, sobre ofertas do Benfica a equipas de arbitragem em todos os jogos que poderiam atingir um valor global por época a rondar os 250 mil euros.

Em 24 de janeiro, o Ministério Público (MP) confirmou à Lusa ter juntado os inquéritos no caso ao caso dos 'emails', também envolvendo as 'águias', com as investigações em segredo de justiça.

