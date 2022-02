O Benfica segue na terceira posição, com 51 pontos, a três do Sporting e a nove do líder FC Porto.

Futebol

Benfica desperdiça vantagem de dois golos e empata com Boavista

Lusa

O Benfica empatou esta sexta-feira a dois golos em casa do Boavista, no jogo de abertura da 23.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, no qual os 'encarnados' estiveram a vencer por 2-0.

Taarabt (21 minutos) e Grimaldo (30) colocaram o Benfica em vantagem, mas o Boavista conseguiu chegar à igualdade, com golos de Gustavo Sauer (74) e Makouta (80).

O Benfica segue na terceira posição, com 51 pontos, a três do Sporting e a nove do líder FC Porto, que têm menos um jogo, enquanto o Boavista, que não vence há oito encontros, período no qual somou sete empates, é 12.º classificado, com 22.

