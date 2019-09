Ainda não parece ser desta vez que os encarnados entram com pé direito na Liga dos campeões.

Benfica derrotado em casa

O Benfica foi hoje derrotado pelo Leipzig, por 2-1, na estreia na edição 2019/20 da Liga dos Campeões de futebol, em jogo da primeira jornada do Grupo G, disputado no Estádio da Luz, em Lisboa.

O avançado alemão Timo Werner marcou os dois golos da equipa germânica, aos 69 e 78 minutos, enquanto o suíço Haris Seferovic fez o tento do Benfica, aos 84, oito minutos depois de entrar em campo, mas não evitou a derrota, que deixa os 'encarnados' no último lugar do grupo, sem pontos.

O Leipzig comanda o grupo, com três pontos, mais dois do que o Lyon e os russos do Zenit São Petersburgo, que empataram 1-1 no encontro disputado em França.

Lusa