Benfica derrota FC Porto

Um golo de Seferovic, aos 62 minutos, valeu os três pontos para a equipa de Rui Vitória.

Quatro anos depois do último sucesso sobre o FC Porto na Luz, o Benfica voltou a vencer o rival, desta vez com um golo do suíço Sefevoric (62 m), em jogo da jornada sete da Liga portuguesa que decorreu perante 61.567 espectadores. Com esta vitória, os lisboetas juntam-se ao Sporting de Braga na dianteira, somando ambos 17 pontos.



Com Lema como titular no centro da defesa ao lado de Rúben Dias, o Benfica procurou impedir que os portistas tivessem a bola à sua disposição e se acercassem da baliza com perigo. Sérgio Conceição apresentou Soares e Marega na dianteira, uma dupla agressiva que colocou muitos problemas, sobretudo a Grimaldo e Lema, amarelados ainda no primeiro tempo.



Durante os 45 minutos iniciais, o encontro foi sempre muito equilibrado e faltaram remates, embora os visitantes conquistassem pontapés de canto e chegassem a testar a atenção de Vlachodimos.

Na segunda metade, os benfiquistas surgiram mais acutilantes e Sérgio Conceição trocou Otávio por Sérgio Oliveira aos 52 minutos. Pouco depois, Rui Vitória agiu e substituiu Cervi por Rafa e, aos 60 minutos, Gabriel obrigou Casillas a excelente intervenção para desviar um remate desferido de fora da área. Dois minutos mais tarde, o Benfica chegou ao golo por intermédio de Seferovic: Gabriel ganhou ressalto no meio-campo, tocou para Pizzi, este desviou de cabeça para as costas da defensiva portista, Seferovic correu e, beneficiando de hesitação entre o central Éder Militão e Casillas na área, atirou com o pé direito para o golo.

Impulsionados pelo golo, os benfiquistas tiveram ascendente durante alguns minutos, enquanto o adversário acusava os efeitos da desvantagem. O técnico visitante tirou Maxi Pereira para apostar em Corona e passou a pressionar o rival, cabendo a Danilo perder boa oportunidade ao cabecear ao lado num canto (75 m). O FC Porto procurou o empate, Soares deu lugar a André Pereira (76 m) e, aos 81 minutos, Pizzi também saiu para entrar Alfa Semedo.



A sete minutos do fim, Lema atingiu André Pereira quando tentava o corte e o árbitro Fábio Veríssimo expulsou o central. Em superioridade numérica, os portistas intensificaram ainda mais a procura da igualdade e desperdiçaram duas ocasiões: Brahimi rematou em jeito, mas ao lado, num lance que lhe é peculiar (86 m) e Éder Militão cabeceou por alto após livre de Sérgio Oliveira (89 m). No minuto seguinte, Seferovic saiu para entrar Samaris e, já nos derradeiros segundos da compensação, no último lance de jogo, um golpe de cabeça de Danilo após livre de Sérgio Oliveira levou a bola a passar perto da baliza benfiquista.

A seguir joga-se o Portimonense-Sporting.



