Benfica derrota Chaves

Golos de Rafa, João Félix, Seferovic e Jonas garantiram os três pontos.

O Benfica fechou a 23ª jornada da Liga portuguesa com um triunfo por 4-0 sobre o Desportivo de Chaves e vai visitar o líder FC Porto ao Estádio do Dragão, no próximo sábado, a um ponto de distância do topo da classificação.

Jogando perante 46.897 adeptos na Luz e depois de um minuto de silêncio em memória de Frederico, o antigo defesa-central benfiquista recentemente falecido, a equipa de Bruno Lage cedo criou problemas aos flavienses, mas estes foram capazes de equilibrar as operações nos minutos iniciais. No entanto, aos 19 minutos, beneficiando de um ressalto após corte defeituoso dentro da área, Rafa rematou para o 1-0.

Em vantagem, os anfitriões assumiram o controlo do jogo, desperdiçaram algumas ocasiões para ampliar o resultado e, aos 37 minutos, João Félix marcou mesmo: excelente passe de Seferovic para as costas da defesa, João Félix entrou na área, rematou com o pé direito para defesa incompleta de António Filipe e, na recarga, com o pé esquerdo, o mesmo Félix obteve o 2-0. A dois minutos do intervalo, Seferovic marcou o 3-0 e deste modo isolou-se no comando dos melhores marcadores com 15 golos.

No segundo tempo, o cariz do encontro não se modificou e Pizzi só não marcou porque António Filipe interveio com brilhantismo (54 m). A superioridade lisboeta não sofria contestação e, quando chegaram as substituições, Lage não só trocou Rafa por Jonas, mas também promoveu a estreia do jovem Jota (rendeu Pizzi a nove minutos do final).

E, quando Zivkovic já entrara para o lugar de Seferovic, coube a Jonas apontar o 4-0 final.

