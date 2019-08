Encarnados são os únicos representantes portugueses no sorteio.

Benfica defronta Zenit, Lyon e Leipzig na Liga dos Campeões

O Benfica vai defrontar os russos do Zenit, os franceses do Olympique Lyon e os alemães do Leipzig, no grupo G da Liga dos Campeões, ditou hoje o sorteio realizado no Mónaco.

De referir que Zenit era o clube com menor coeficiente no pote dos cabeças-de-série. A equipa de São Petersburgo já defrontou o Benfica na Liga dos Campeões em seis ocasiões (épocas 2011/12, 2014/15 e 2015/16), com três vitórias para os russos e outras tantas para as 'águias'.

O clube da Luz encontrou o Lyon na época 2010/11: dois jogos, com uma vitória para cada lado.

Já o Leipzig nunca se cruzou com o Benfica nas provas da UEFA, mas foi adversário do FC Porto na temporada 2017/18.

A fase de grupos da Liga dos Campeões arranca a 17 de setembro e termina a 11 de dezembro.

Constituição dos grupos

Grupo A: Paris SG, Real Madrid, Club Brugge e Galatasaray

Grupo B: Bayern Munique, Tottenham, Olympiacos e Estrela Vermelha

Grupo C: Manchester City, Shakhtar Donetsk, Dínamo Zagreb e Atalanta

Grupo D: Juventus, Atlético Madrid, Bayer Leverkusen e Lokomotiv Moscovo

Grupo E: Liverpool, Nápoles, RB Salzburgo e Genk

Grupo F: Barcelona, Borussia Dortmund, Inter Milão e Slavia Praga

Grupo G: Zenit São Petersburgo, Benfica, Lyon e RB Leipzig

Grupo H: Chelsea, Ajax, Valência e Lille