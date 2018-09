Reação através de comunicado divulgado no site do clube da Luz.

Benfica considera "absurda" a acusação do Ministério Público

O Benfica reagiu à acusação do Ministério Público no âmbito do caso E-Toupeira e, em comunicado com quatro pontos divulgado no seu site, considerou-a "absurda e injustificada".

No documento, garante-se que será adotada uma outra reação assim que tiver conhecimento "dos termos concretos da acusação, com total rigor e firmeza, no sentido de demonstar as absurdas e injustificadas imputações do Ministério Público".

O clube da Luz lamenta, por outro lado, " o insólito e lamentável facto de ser emitido um comunicado da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa a enunciar o termo da acusação, sem notificação e o conhecimento do conteúdo pelas partes envolvidas".

A terminar, o comunicado, assinado pelo Conselho de Administração da SAD, sublinha: "Nenhum elemento da Administração da SAD do Sport Lisboa e Benfica teve qualquer tipo de contacto ou conhecimento sobre os factos imputados neste processo. Factos que versam afinal sobre uma matéria sobre a qual, se alguém tem sido vítima, trata-se precisamente do Benfica. Vítima de violação sistemática do segredo de justiça e de arbitrariedade de decisões que merecem da nossa parte o mais forte repúdio e resposta compatível nas instâncias legais".

