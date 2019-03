Benfica bate Moreirense

Depois do nulo em Guimarães, o FC Porto empatou esta noite em Moreira de Cónegos a uma bola no arranque da 21ª jornada da I Liga, e voltou a desperdiçar pontos no campeonato. Com este resultado, os 'dragões' pode ver Benfica e Sporting de Braga aproximar-se perigosamente na tabela classificativa, caso ganhem os respetivos jogos.