Na primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, o argentino Cervi marcou aos 69 minutos.

Benfica bate Fenerbahçe

Na primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, o argentino Cervi marcou aos 69 minutos.

Um golo de Cervi, aos 69 minutos, assegurou a vitória do Benfica sobre os turcos do Fenerbahçe na primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, em partida realizada no Estádio da Luz, em Lisboa.

Perante uma equipa sólida e bem estruturada pelo holandês Philip Cocu, os benfiquistas foram mais dinâmicos e procuraram o golo com mais insistência, mas, ao longo do primeiro tempo, poucas vezes conseguiram criar desequilíbrios e causar perigo junto da baliza turca.

Após o intervalo, a equipa lisboeta surgiu igualmente determinada em obter o golo, enquanto o Fenerbahçe se concentrava em não cometer erros defensivos e na procura do contra-ataque. Salvio criou boa oportunidade com um remate de longe que Demirel desviou com vistosa intervenção (54 m) e, nove minutos mais tarde, Rui Vitória trocou Ferreyra por Castillo. O Benfica tornou-se mais agressivo e acabou por marcar: Salvio centrou rasteiro da direita, a defesa visitante permitiu que a bola cruzasse a área e chegasse a Cervi. Este dominou, atirou com o pé esquerdo e o guarda-redes, com um defesa na frente, não foi capaz de deter a bola (69 m).

Em vantagem, a formação da Luz pressionou em busca do 2-0, mas sem resultados práticos, apesar de se acercar com frequência da baliza adversária. Cocu apostou na entrada de Soldado para a frente, enquanto Vitória trocava Salvio por Zivkovic numa tentativa de espevitar a manobra ofensiva.

Na parte final, Castillo ainda teve dois remates que forçaram Demirel a defesas atentas, mas, já no período de quatro minutos de compensação, um pontapé forte de Alici ainda assustou Vlachodimos, embora passasse sobre a barra.

Na próxima terça-feira, o Benfica jogará a segunda mão desta pré-eliminatória na Turquia.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.