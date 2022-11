O remate do guarda-redes Samuel Soares, a 80 metros da baliza contrária, durante o jogo de ontem na 2ª Liga, está a correr mundo. Veja o vídeo.

Vídeo

Benfica B. Veja o incrível golo de "baliza a baliza" que se tornou viral

Redação O remate do guarda-redes Samuel Soares, a 80 metros da baliza contrária, durante o jogo de ontem na 2ª Liga, está a correr mundo. Veja o vídeo.

São muito raros os golos como o que o jovem Samuel Soares, de 20 anos, do Benfica B, marcou ontem na visita ao Trofense na jornada 12 da 2ª Liga.

Consegue um guarda-redes rematar à baliza contrária, a 80 metros de distância? O jovem benfiquista conseguiu, e o vídeo do seu golo, praticamente de "baliza a baliza", tornou-se viral na internet, com os sites desportivos de todo o mundo a noticiarem e a mostrarem este feito, desde os europeus até aos brasileiros ou mesmo indonésios.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de twitter. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

Como aconteceu? O Benfica B estava a perder quando aos 65 minutos o guarda-redes Samuel Soares chuta a bola muito antes do meio-campo. O esférico voa em direção à baliza do Trofense e bate na barra e depois no guarda-redes Miguel Santos e acaba por entrar. O árbitro acabou por considerar o feito um autogolo do guarda-redes do Trofense.

Mesmo com apenas 20 anos e uma carreira no futebol pela frente, o jovem Samuel Soares dificilmente vai esquecer este seu golo. "Vi que o guarda-redes estava um bocado adiantado e sabia que o vento estava a meu favor, por isso arrisquei e felizmente correu bem. Vai ficar na memória, mas o mais importante é termos conseguido a reviravolta e os três pontos", disse o jogador à Sport TV, no final da partida.

O treinador da equipa benfiquista principal, Roger Schmidt, já comentou o feito de Samuel Soares. "É um grande talento e um bom guarda-redes. Demonstra o bom trabalho do Benfica com os guarda-redes. É um bom jogador, mas ainda está em desenvolvimento", declarou, lembrando também os outros dois guarda-redes jovens, André Gomes e o Leo Kokubo. Os três terão a seu tempo oportunidades na equipa principal, realçou Roger Schmidt.

Figo, 50 anos de (boa) vida Durante 20 anos, a carreira de Luís faz-se maiúscula à conta de golos, exibições e classe (muito) acima da média. Onde arrecadou mais títulos?

Para muitos internautas que partilharam o vídeo deste incrível golo, Samuel Soares merece o FIFA Puskás Award, o prémio para o golo mais belo do ano.

Com este feito, Samuel Soares originou a reviravolta no jogo e o Benfica B acabaria por vencer por 2-1, com mais um golo de Luís Semedo.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.